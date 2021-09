Catanzaro, Calabro: “Risposte positive. Siamo già concentrati su Palermo”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Catanzaro in vista della sfida contro il Palermo, in programma domenica al "Renzo Barbera"

"Sono contento per i ragazzi, ma se devo fare un nome faccio proprio quello di Monterisi, che ha firmato la vittoria ed era il più piccolo in campo". Parola di Antonio Calabro . Diversi i temi trattati dal tecnico del Catanzaro , intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Catania , valevole per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C . Una vittoria, quella conquistata nei minuti finali dalla compagine calabrese, che permette al Catanzaro di staccare il pass per gli ottavi di finale. Il prossimo 3 novembre, infatti, gli uomini di Calabro sfideranno il Palermo di Giacomo Filippi .

"È stata una prestazione sicuramente positiva, fin quando i ragazzi hanno avuto birra in corpo mi sono piaciuti tantissimo per l’intensità, la mentalità, l’atteggiamento giusto, hanno corso in avanti o proposti ribaltando spesso l’azione. Non semplice, la forma migliore arriva giocando gare ufficiali. Nella ripresa il Catania ci ha fatto girare un po’ in orizzontale allargando gli interni e tenendo più palla, però noi siamo stati molto bravi a essere pazienti, anche se forse avremmo dovuto riempire meglio l’area di rigore sui cross dagli esterni nati dalle ripartenze. Abbiamo vinto una partita, il resto lascia il tempo che trova. Ora siamo concentrati su Palermo con la consapevolezza che questo impegno infrasettimanale ha reso la nostra anomala. Curiale? È entrato bene, abbiamo un’arma in più", ha spiegato.