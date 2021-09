Catanzaro, Calabro: “Picerno? Non abbiamo trovato l’episodio chiave”

Le parole del tecnico del Catanzaro dopo lo scialbo 0-0 esterno tra i suoi e l'AZ Picerno

Mezzo passo falso quello compiuto dal Catanzaro che nella 2a giornata del campionato di Serie C (girone C) non è andato oltre lo 0-0 nella sfida esterna contro il Picerno. La compagine calabrese dopo il 3-1 rifilato la scorsa settimana alla Virtus Francavilla è tornato a casa a secco di reti e con un solo punto, in merito alla prestazione dei suoi ha parlato così il tecnico Antonio Calabro.