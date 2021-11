Catanzaro, Calabro: “Partite di Coppa importanti, obiettivo far ricredere i tifosi”

Antonio Calabro, tecnico del Catanzaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia Serie C contro l'Albinoleffe

Antonio Calabro , tecnico del Catanzaro , è intervenuto in conferenza stampa presentando la gara di domani contro l'Albinoleffe, valida per i quarti di finale della Coppa Italia Serie C . I giallorossi hanno passato il turno vincendo contro il Palermo negli ottavi di finale, grazie alla rete di Curiale . Di seguito le parole del tecnico della compagine calabrese:

"Le partite di Coppa le abbiamo sempre considerate importanti, e così sarà domani, altrimenti a poco è servito impegnarci e passare il turno contro il Catania e contro il Palermo. Ma la gara serve a far sì che chi ha giocato meno possa mettere minuti delle gambe. L'AlbinoLeffe è una squadra che manda avanti da tanti anni un progetto di continuità con dei giocatori. Non so se domani sarà impiegato chi ha giocato meno, ma la squadra è composta da buoni giocatori e da elementi anche importanti, che non stanno giocando per scelta tecnica. Lavoro a testa bassa, concentrazione e voglia di fare risultato. È ovvio che tutto questo deve essere coadiuvato dalla squadra, che deve volere le mie stesse cose. Penso di uscirne come sono sempre uscito da un anno e mezzo a questa parte, da quando sono a Catanzaro ogni volta che c’è un periodo di difficoltà vengo messo in discussione dai tifosi. Conto di farli ricredere, come è successo l’anno scorso, con il lavoro e con i risultati. Allenarsi a Catanzaro o fuori cambia poco. Possono aiutare solo i risultati. Noi non dobbiamo farci condizionare dall’umore dell’ambiente, ci dobbiamo concentrare solo su noi stessi. Basta pensare ad altro, pensiamo solamente a fare risultato, perché solo così possono venire meno malumori e negatività. La vittoria è l’unica medicina che conosco perché le cose tornino ad andare bene".