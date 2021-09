Catanzaro, Calabro: “Il campo darà risposte, abbiamo numeri eccezionali”

Il tecnico della formazione calabrese ha presentato la prossima sfida della sua formazione contro il Picerno

Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: “Se vogliamo dimostrare di essere una grande squadra come dicono molti osservatori, dobbiamo farlo soprattutto sotto l’aspetto mentale, perché in questa categoria spesso la tattica e la tecnica vengono equiparate dall’agonismo. Dalla partita di domani voglio risposte in tal senso, più della partita contro la Virtus. Non c’è alcun avversario da sottovalutare. Questo è un tema che non deve esistere se vogliamo ottenere qualcosa di importante. È sempre il rettangolo di gioco che dà risposte, io li alleno per farli andare sempre al massimo. Mercato? Si è operato al massimo delle possibilità, sono contento. La proprietà e i dirigenti hanno dato il massimo come del resto hanno fatto sempre. Abbiamo fatto numeri eccellenti, questa squadra dovrà dimostrare in campo di essere più forte".