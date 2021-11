Catanzaro, Bombagi: “Reazione sbagliata, chiedo scusa. Tifosi, state con noi”

Il post Facebook pubblicato dal trequartista del Catanzaro, Francesco Bombagi, all'indomani dell 1-1 contro la Juve Stabia. Il numero dieci si era lasciato andare ad un gesto provocatorio verso il settore distinti del "Nicola Ceravolo"

"In campo ci si lascia trasportare dalle emozioni e in un momento particolare che stiamo passando mi sono fatto travolgere dalle emozioni del gol. Noi diamo sempre tutto e capita di non raccogliere quanto si semina. Il mio gesto era più uno sfogo arrivato in un momento difficile. Ieri volevamo portarla a casa a tutti costi e sentire determinate parole dall’inizio della gara mi ha fatto reagire nel modo sbagliato, in maniera istintiva. So di aver sbagliato e che per una persona non dovevo fare questo gesto che poteva essere frainteso. Sono umano e reagendo così ho sbagliato, per questo chiedo scusa a tutti. È in questi momenti che abbiamo bisogno di voi per remare tutti nella stessa direzione. Chiedo scusa a tutti i tifosi, non volevo mancare di rispetto a nessuno. State con noi, incitateci e spingeteci. Noi diamo e daremo sempre tutto per la maglia".