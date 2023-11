Catanzaro, Biasci: “Obiettivo salvezza, poi vedremo. Ecco chi mi ha impressionato”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante del Catanzaro: "A livello individuale spero di fare più gol possibili".

"Già dall’anno scorso avevamo l’idea che vincendo il campionato di Serie C saremmo stati in grado di giocarci anche le partite in B. I dubbi erano tanti perché qualcuno aveva esperienza nel campionato ma altri come me siamo esordienti. Già l’anno scorso quando stavamo dominando il campionato in spogliatoio si parlava che secondo noi con qualche ritocco si poteva fare bene ed al momento è proprio così". Lo ha detto Tommaso Biasci, intervistato ai microfoni di "PianetaSerieB". Diversi i temi trattati dall'attaccante del Catanzaro, prossimo avversario in campionato del Palermo: dalle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Vivarini in Serie B, agli obiettivi della compagine calabrese. Ma non solo...

DALLA C ALLA SERIE B -"In Serie C era da 4-5 anni che andavo vicino alla Serie B. La voglia di misurarmi con la Serie B era tanta e quest’anno ero più carico che mai. Non ho avuto paura perché ci sono arrivato al momento giusto, con la maturità giusta ma soprattutto nel contesto e nella squadra giusta: ero convinto di fare bene. Gli ultimi anni li avevo giocati in squadre che partivano coi favori del pronostico e dunque le avversarie giocavano molto chiuse e gli spazi non c’erano ed i difensori ovviamente erano meno livellati rispetto a quelli di Serie B. In cadetteria sto notando che tutte le squadre si giocano la partita e per un attaccante in certi frangenti è più facile perché ci sono più spazi ma per un altro verso è difficile perché il livello dei difensori e dei portieri è molto più alto. Come squadre, invece, è complesso affrontarne una che mette 10 difensori".

OBIETTIVI -"Quale squadra mi ha impressionato di più? Sicuramente il Parma per qualità individuali e forza fisica ed il campionato che stanno facendo lo sta dimostrando. Poi mi son piaciute anche Venezia e Como. Obiettivi? A livello individuale spero di fare più gol possibili e che ovviamente questi gol possano portare punti importanti come sta accadendo. Come squadra non ci poniamo né obiettivi né limiti: abbiamo nel mirino la salvezza e se dovesse arrivare altro di più sarà tutto di guadagnato", ha concluso Biasci.

