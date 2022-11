Catanzaro-Avellino, probabili formazioni: Vivarini sfida Rastelli in Coppa Italia C

Catanzaro-Avellino si affronteranno questo pomeriggio, mercoledì 16 novembre alle ore 17:00 nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa ItaliaSerie C. Quarti di finale in palio allo stadio "Nicola Ceravolo", dove si sfideranno due formazioni del Girone C di Serie C, che vivono due momenti diversi in campionato.