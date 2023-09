Calciomercato Casertana, colpo da big! Arriva Curcio dal Catanzaro. I dettagli

La Casertana batte un colpo di spessore per affrontare il corrente girone C di Serie C da squadra ripescata. Arriva Alessio Curcio dal Catanzaro di Vivarini

Cercasi estro, genio calcistico, doti balistiche e sopraffina tecnica individuale. La Casertana ripescata nel girone C di Serie C è vicina dall'ufficializzare un colpo top per la categoria. Un jolly duttile e performante nel reparto avanzato, capace di fungere sia da estremo nel tridente in un 4-3-3, sia da classico trequartista, elastico in un rombo, punta centrale o perno creativo nel cuore di un 4-2-3-1.