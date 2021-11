Serie C, Monopoli: “Insieme per Catania”, iniziativa per le vittime del nubifragio

Il progetto di solidarietà promossa dal Monopoli, a favore degli sfollati di Catania, dopo il violento nubifragio abbattutosi sul territorio etneo. Beni di prima necessità come coperte e generi alimentari non deteriorabili per la popolazione etnea

Mediagol (sc) ⚽️

Dopo il violento nubifragio che ha colpito la città di Catania e l'intera provincia etnea, all'iniziativa promossa dal noto format d'inchieste televisive Le Iene, che la scorsa settimana ha visto una delegazione di calciatori del Palermo raggiungere il capoluogo etneo per attestare fisicamente la solidarietà all'intera popolazione colpita dai gravi fatti di cronaca accaduti nel territorio (CLICCA QUI PER IL SERVIZIO), si aggiunge un'altro gesto di unione collettiva e di vicinanza dalla Serie C. Questa volta è il Monopoli rendersi protagonista dell'iniziativa solidale"Insieme per Catania", un’azione di solidarietà volta ad unire tutte le energie e fare fronte comune per una causa nobile, la quale, prevede una raccolta viveri da destinare a tutte le persone che vivono uno stato di emergenza a causa dei danni provocati dal maltempo. La società pugliese, riceverà tutti i beni raccolti e provvederà alla distribuzione degli stessi alla Cooperativa Sociale "Mosaico" sita a Catania, durante la consegna ufficiale che si terrà nei primi giorni di dicembre da parte di una delegazione della società biancoverde.

Nello specifico, vengono richiesti beni di prima necessità come coperte, DPI (mascherine e gel igienizzanti) e generi alimentari non deteriorabili (pasta, acqua, sale, riso, cibi in scatola ecc.). La raccolta avverrà allo stadio "Vito Simone Veneziani", nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle 10.00 alle 17.00 (ingresso Via Fiume), dal 9 al 30 novembre.