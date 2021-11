Serie C-C, 16a giornata: vincono Bari e Catania, pari V.Francavilla. La classifica

Terminati gli anticipi della sedicesima giornata del girone C di Serie C. Vince il Bari per 3-1 sul Latina e allunga in classifica, bene anche il Catania. La classifica aggiornata in attesa dei match di domenica

Conclusi i tre anticipi del sabato valevoli per la sedicesima giornata del girone C di Serie C. Il Bari conquista la terza vittoria consecutiva contro il Latina e si porta a +7 sul Palermo in attesa del match di domenica dei rosa contro il Picerno. Torna a vincere il Catania, pari tra Virtus Francavilla e Catania.

Nella gara delle 14:30 il Catania torna a vincere dopo due sconfitta consecutive. Una doppietta del solito Luca Moro regala i tre punti alla compagine allenata da Baldini, adesso all'ottavo posto in classifica. Inutile la rete del Potenza con Ricci allo scadere del match.

Alle 17:30 il Bari non sbaglia contro il Latina di mister Di Donato, i galletti si impongono 3-1 al "San Nicola". Antenucci sblocca la gara al minuto 32, all'inizio della seconda frazione però i nerazzurri trovano il pareggio con Di Livio. Il pari dura poco, al 55esimo Paponi trova la rete del nuovo vantaggio per il Bari, allo scadere Marras chiude la gara in favore dei padroni di casa.

Pareggio tra Campobasso e Virtus Francavilla. Tanti gol nel primo tempo, i padroni di casa passano dopo otto minuti con Persia. I biancoazzurri ribaltano la gara in cinque minuti, al minuto 28 con Maiorino e poco dopo con Caporale. Nella seconda frazione è Tenkorang a riportare il match in parità per i molisani.

Di seguito la classifica aggiornata in attesa delle gare di domenica 28 novembre:

36 Bari*

29 Palermo

28 Turris

27 Monopoli

24 Avellino

24 Catanzaro

24 Virtus Francavilla*

23 Taranto

22 Catania*

21 Foggia

19 Juve Stabia

18 Campobasso*

17 Latina*

17 Paganese

17 Picerno

15 Monterosi Tuscia

14 Potenza*

12 Fidelis Andria

12 Messina

10 Vibonese

*una partita in più