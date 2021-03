Palermo, Santana nella storia: i rosanero si godono il capitano che entra a far parte di uno speciale club

Il Palermo vince il derby contro il Catania grazie a una magia di Mario Alberto Santana.

Il calciatore argentino è entrato nella storia del club di Viale del Fante avendo segnato dalla D alla A con la maglia rosanero addosso. A superare il capitano in questa speciale classifica il solo Pasciuti che con la maglia del Carpi ha siglato il cartellino in ben cinque categorie (dalla D alla A compresa la C2). A braccetto con Santana ci sono Alessandro Lucarelli (dalla D alla A) e Raffaele Rubino (dalla C2 alla A) che rispettivamente con Parma e Novara hanno compiuto lo stesso tragitto del rosanero.

Il giorno dopo il match del Massimino sono arrivati davvero tanti complimenti per Santana che ha riportato il sorriso in casa Palermo dopo due sconfitte di fila e l’esonero di Roberto Boscaglia. Da Doda a Palazzi passando addirittura per l’ex capitano Alessandro Martinelli. Il sudamericano in Serie A ha segnato tre reti (2 al Lecce e 1 all’Udinese), una in B (in trasferta a Vicenza) e tre in D (Marina di Ragusa, Biancavilla e Licata). Sono arrivati i complimenti anche da parte di vecchi compagni tra i quali Luca Toni.

