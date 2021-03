Palermo, quante assenze in vista del derby: contro il Catania scelte obbligate

Il Palermo si presenta al derby contro il Catania moralmente affranto.

La decisione da parte della società di esonerare Roberto Boscaglia non è stata una scelta facile da digerire a pochi giorni dalla sfida di campionato contro il Catania. Proprio in vista del match contro gli etnei, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, ci saranno diverse situazioni da valutare per quanto concerne lo schieramento tattico, visto che la trasferta di Viterbo ha lasciato tanti strascichi. Il Palermo dovrà rinunciare ad Almici e Odjer (espulsi sabato) e a Saraniti, quest’ultimo squalificato dopo le due giornate comminategli in seguito all’espulsione contro il Catanzaro. Il neo tecnico Giacomo Filippi, oltre ai provvedimenti disciplinari, dovrà fare i conti con gli infortuni che renderanno le scelte praticamente obbligate.

In difesa le assenze di Almici e Doda riporteranno Accardi a destra con Somma e Marconi centrali, a sinistra si rivedrà Crivello dal 1′. In panchina per il reparto arretrato i soli Marong e Peretti (tra l’altro non al meglio), a meno che non si opti per relegare ancora una volta Palazzi centrale di difesa. A centrocampo agirà certamente Francesco De Rose come vertice basso, rischia il posto da titolare Martin che ha giocato le ultime due trasferte; Broh, Luperini, Palazzi e Santana si giocano il posto per due maglie. In avanti non ci saranno molte alternative: con l’infortunio di Valente e la rinuncia a Kanoute, potrebbe toccare ancora una volta a Roberto Floriano senza però tralasciare un possibile impiego dall’inizio di Andrea Silipo.