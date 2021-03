Palermo, Galeoto ci crede: “Viviamo un movimento negativo, ho un sogno nel cassetto”

La palla passa a Francesco Galeoto.

CATANIA-PALERMO, PROBABILI FORMAZIONI: LE SCELTE DI FILIPPI PER IL DERBY

L’ex difensore di Palermo e Crotone ha analizzato la stagione vissuta al momento da entrambe le squadre. Se i pitagorici hanno un piede e mezzo in B, i rosanero stanno vivendo un momento complicato sia sotto l’aspetto della classifica che dal punto di vista della gestione tecnica. L’ex calciatore ha parlato così durante l’intervista rilasciata a TMW news.

Tacopina: “Il mio obiettivo è vincere la B, finito il tempo di Berlusconi e Zamparini…”

“Crotone? Mi auguro davvero che la faccia anche perché nei miei due anni al Crotone sono stato davvero bene e mi sono tolto anche delle soddisfazioni. Più che i singoli servirà giocare da squadra. Ogni nuovo allenatore ha le sue idee però poi serve il gruppo. Palermo in B? Certo, qui a Palermo siamo in C, non stiamo attraversando un buon momento ma speriamo bene. Adesso c’è anche il derby, sentito, contro il Catania. Mi auguro che i rosanero vadano in B attraverso i play-off e il Crotone si salvi”.