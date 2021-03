CATANIA-PALERMO, PROBABILI FORMAZIONI: LE SCELTE DI FILIPPI PER IL DERBY

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma mercoledì sera contro il Catania.

Non una sfida come le altre. Allo Stadio “Angelo Massimino”, alle ore 20.30, a circa quattro mesi di distanza, andrà in scena l’atteso derby di Sicilia. Palermo e Catania si sfideranno in una partita che offre molteplici motivi di interesse. Dopo l’ennesima battuta d’arresto in campionato, il club di viale del Fante ha scelto di sollevare dall’incarico l’allenatore Roberto Boscaglia. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, dunque, affidata a Giacomo Filippi, storico vice del tecnico originario di Gela.

I rosanero hanno preparato la gara a Comiso, in provincia di Ragusa, dove la squadra è in ritiro da domenica. Al cospetto della formazione etnea, Filippi dovrà rinunciare a diversi calciatori: Alberto Almici, Moses Odjer e Andrea Saraniti dovranno scontare un turno di squalifica (Odjer due), mentre Edoardo Lancini, Masimiliano Doda e Nicolò Corrado sono rimasti in città per recuperare dai rispettivi infortuni, così come Mamadou Kanoute per motivi disciplinari. Il neo tecnico ritrova, invece, Andrea Palazzi e Nicola Valente.

Contro gli uomini di Giuseppe Raffaele, il Palermo si disporrà sul terreno di gioco con il consueto 4-3-3. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore.

Davanti a Pelagotti, Somma e Marconi formeranno il tandem di centrali difensivi, mentre Accardi e Crivello agiranno da esterni bassi. In mezzo al campo, De Rose fungerà da playmaker e schermo davanti la retroguardia, con Martin e Santana che con ogni probabilità saranno schierati da intermedi in zona mediana. In avanti, toccherà di nuovo a Lucca. Infine, il tridente offensivo potrebbe essere completato da Silipo e uno tra Floriano e Valente. Restano da valutare, infine, le condizioni di Rauti.

Ecco le probabili formazioni di Mediagol.it di Catania e Palermo.

CATANIA (3-4-3): Confente, Giosa, Silvestri, Sales, Calapai, Weòbeck, Dall’Oglio, Pinto, Russotto, Sarao, Di Piazza.

Indisponibili: Martinez, Piccolo, Zanchi.

Squalificati: Tonucci.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Somma, Marconi, Crivello; Martin (Luperini), De Rose, Santana, Silipo (Rauti), Lucca, Floriano (Valente).

Indisponibili: Corrado, Doda, Lancini, Kanoute.

Squalificati: Almici, Odjer, Saraniti.