Lo Monaco-Mediagol: “Io e Zamparini, ecco la verità. Fallimento Palermo? Al Catania non può accadere, ha Ibrahimovic!”

Scintille e rapporti professionali burrascosi e tormentati con alcuni tra i presidenti più vulcanici ed esigenti del calcio italiano.

Dirigente competente, qualificato e dalla tracimante personalità, Pietro Lo Monaco ha sempre tenuto la schiena ben dritta anche al cospetto di personaggi davvero complessi da gestire come Maurizio Zamparini ed Enrico Preziosi. Idilli durati lo spazio di un’inezia, binomi sgretolati ancor prima di nascere e consolidarsi, l’ex amministratore delegato di Catania e Palermo ha scritto la storia del club etneo ma ha vissuto parentesi fin troppo brevi alla corte di Palermo e Genoa. Aneddoti, curiosità e traguardi professionali di cui l’esperto manager campano va legittimamente fiero, cadenzati nel corso della lunga intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it.

GASP-ZAMPARINI-PREZIOSI – “Il mio mandato a Palermo nel corso dell’era Zamparini? Mi viene da ridere al solo pensare certe situazioni. Il Gasperini di Palermo non era lo stesso di oggi anche perché non era assolutamente facile fare l’allenatore con un presidente che gli chiedeva perché non facesse giocare i suoi calciatori. Quando Gasperini rispondeva che i giocatori erano indistintamente tutti del Palermo l’ex patron lo incalzava così:: “Se oggi non fa risultato, va a casa”. Era la vigilia di Palermo-Atalanta quando poi io decisi di andare via, anche e non solo per questo motivo. Dissi basta perché capii che non si sarebbe potuto fare calcio serio con queste ingerenze e queste metodologie, erano modi di fare che non condividevo affatto. Ricordo ancora la faccia di Gasperini che provai a rincuorare durante il ritiro prima della gara. Con questo atteggiamento non metti certamente nelle condizioni giuste il tuo tecnico soprattutto in un periodo in cui il Palermo aveva iniziato a rialzare la testa sul terreno di gioco. Avevamo fatto quattro gol al Chievo, tre al Catania e stavamo risalendo la china. Zamparini è sempre stato un personaggio particolare, mi sono illuso per tre mesi che si sarebbe messo da parte ma quando non lo ha fatto l’unica soluzione era quella di andare via. Preziosi? Lasciarsi è stato facile, l’avventura al Genoa è durata appena 37 giorni, non era cominciato niente. Non avevamo nulla in comune e quindi mi feci da parte perché non sarebbe stato giusto continuare. Ci siamo guardati e ci siamo detti: ma cosa ci facciamo insieme noi due? Io sono uomo d’ordine tu sei un uomo di casini!”

FALLIMENTO PALERMO – “Fallimento del Palermo? Da quello che è accaduto in quella stagione era tutto abbastanza chiaro, si evinceva purtroppo che volessero sbolognare tutto. Temevo che sarebbe potuto essere questo l’epilogo, fa male perché quando si perde la matricola originale si perde la storia. Nel mondo del calcio ci sono tante società che hanno perso la matricola e sono ripartite: dal Parma al Napoli o alla Fiorentina. Squadre e società che non ti immaginavi sarebbero mai potute fallire, ma è pur sempre qualcosa che può accadere. Stava accadendo qualcosa di simile anche a Catania e il senso di fare di tutto per salvare i rossazzurri era anche questo, ossia non far perdere la matricola che significa tanto per la città e per la storia. L’esserci riuscito, anche grazie a l’avvento di chi si è preso la responsabilità di continuare un certo tipo di discorso, questo rende onore solo a chi l’ha fatto e alla piazza in genere. Catania è una delle poche società che praticamente non è mai fallita, questo va ad onore a chi ha reso possibile questa continuità del sogno. Perché se dovessero cambiare le cose basta davvero poco per risorgere e compiere un salto di qualità, se una di queste squadre ottenesse la Serie B il più è fatto. La cadetteria per una squadra come Palermo o Catania, tra diritti televisivi e tutto l’indotto, vale tra gli otto e i dieci milioni di euro. Una politica sana ed oculata di gestione ti porta a delle situazioni diverse per poter far fronte al monte debiti che poi è quello che incide in modo negativo sulla possibilità di continuare”.

L’IBRAHIMOVIC DEL CATANIA – “Il vero valore aggiunto generato dalla realizzazione di un Centro sportivo di proprietà del club? Quando prendemmo il Catania in Serie B e aveva una situazione debitoria sostanziosa, dissi al presidente d’allora che avremmo centrato la A in tre anni e che saremmo diventati una macchina da guerra sotto il profilo economico grazie alla costruzione di un magnifico ed avveniristico Centro sportivo. Un fattore importante e decisivo, pensavo sempre che non appena ci sarebbe stata la possibilità di fare un centro sportivo che ci invidieranno tutti, un qualcosa che mi sognavo di notte, sarebbe stata una grande svolta e così è stato. Torre del Grifo l’ho fin da subito definito l’Ibrahimovic del Catania, abbiamo patrimonializzato un gioiello il Catania e direi che non fallirà mai. Retrocedere dalla A alla B significa creare le premesse sinistre di un fallimento se poi le retrocessioni sono due consecutive è ancora più complicato, ma il club etneo è ancora in piedi e lo deve anche a questa struttura che è un fiore all’occhiello per tutta la Sicilia”.