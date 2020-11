Catania-Vibonese, clamoroso al Cibali: il tecnico Raffaele entra in campo e ruba palla ad un giocatore avversario

Clamoroso al “Cibali” di Catania.

Finale concitato allo stadio “Massimino” dove, questa sera, Catania e Vibonese si sono affrontati nella sfida valida per il recupero dell’ottava giornata del girone C di Serie C 2020/2021. Nel finale del match – che vedeva i rossoblù in vantaggio per due reti a zero sugli avversari, il tecnico etneo Raffaele è entrato in campo sottraendo la palla dai piedi di un calciatore della Vibonese proiettato verso la trequarti dei padroni di casa, dopo un contrasto con un giocatore del Catania avvenuto proprio in prossimità della panchina rossoblù.

Immediato l’intervento dell’arbitro che ha immediatamente interrotto il gioco, costringendo Raffaele ad abbandonare il rettangolo verde una volta estratto il cartellino rosso. Una vicenda che ha dell’incredibile e su cui il Giudice Sportivo si pronuncerà decidendo come sanzionare l’insolito episodio.

