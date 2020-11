Serie C-Girone C: 2-1 al “Massimino”, il Catania aggancia il Palermo. Ok Teramo. Risultati e la classifica

Giornata di recuperi nel Girone C del campionato di Serie C.

In campo le due siciliane di Lega Pro, con il Palermo uscito vittorioso, al “Renzo Barbera”, per 1-0 contro il Potenza, nel recupero delle ore 15.00. Il Catania tornato al “Massimino” e ritrova la vittoria per 2-1 contro la Vibonese, nella gara in programma alle ore 20.30.

PALERMO – I Rosanero si aggiudicano i 3punti, grazie alla rete di Luperini, nel finale di gara, su perfetto assist di Silipo. Partita dai due volti. Primo tempo molto bloccato con il Potenza che ha chiuso bene gli spazi ad un Palermo che non è riuscito a sfondare pur stazionando stabilmente nella metà campo dei lucani. Nella ripresa la squadra di Capuano ha continuato a chiudere tutti gli spazi ai rosanero ed il portiere Marcone ha salvato a più riprese i suoi con parate eccezionali. Nel finale, complice il fisiologico calo fisico, il Potenza è crollato e sono uscite ancora di più le individualità del Palermo che ha trovato il gol vittoria con Luperini dopo una splendida giocata del numero 10 rosanero Silipo.

CATANIA – I rossoazzurri passano in vantaggio nel primo tempo, con Welbeck che da distanza ravvicinata insacca su assist di Reginaldo. Nella ripresa è Pecorino che raddoppia, risolvendo una mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale di gara Plescia riapre il match ma è troppo tardi.

Nell’altra gara in programma, del Girone C di Lega Pro, cade il Foggia, in trasferta al “Gaetano Bonolis” di Teramo per 2-0

ECCO I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

GIRONE C

PALERMO-Potenza 1-0

Catania-Vibonese 2-1

Teramo-Foggia 2-0

CLASSIFICA – GIRONE C

Ternana 27

Teramo 23*

Bari 20 **

Turris 16*

Catanzaro 16*

Avellino 15***

Juve Stabia 14**

Foggia 13**

Vibonese 12****

PALERMO 12**

Catania 12**

Paganese

Monopoli 9***

Virtus Francavilla 9

Potenza 9

Bisceglie 7*****

Viterbese 7**

Casertana 6***

Cavese 5*

***** 5 gare in meno

**** 4 gare in meno

*** 3 gare in meno

** 2 gare in meno

* 1 gara in meno