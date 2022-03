Catania, termina oggi l’esercizio provvisorio: quale futuro per il club etneo?

Fissato per oggi il termine dell'esercizio provvisorio concesso al Catania. Senza un'ulteriore proroga, la gara contro il Monterosi potrebbe essere stata l'ultima per il club etneo nel campionato di Serie C

Il futuro del club etneo è appeso a un filo. E' fissato per oggi, 7 marzo 2022, il termine dell'esercizio provvisorio per il Calcio Catania. A decidere le sorti della società rossazzurra saranno dunque il Tribunale fallimentare e i curatori, che stabiliranno se decretare lo stop di ogni attività sportiva o concedere una nuova proroga, quest'ultima con lo scopo di bandire la terza asta competitiva, nonostante le prime due siano andate deserte.

Se l'esercizio provvisorio non dovesse essere prolungato ulteriormente, il Catania sarebbe escluso dal campionato in corso, con il conseguente stravolgimento della classifica del girone C di Serie C. Le gare fin qui disputate dalla squadra rossazzurra verrebbero dunque annullate decurtando i punti acquisiti in classifica a tutte le formazioni che hanno affrontato la squadra etnea.

Nel capoluogo etneo c'è sconforto anche per la controversa vicenda legata all'"offerta-non offerta" da parte dell'imprenditore Benedetto Mancini, che ha caratterizzato l'esito della seconda asta (LEGGI QUI). Il sospetto è che si voglia arrivare all’acquisizione del Catania attraverso una trattativa privata con i curatori fallimentari e non per mezzo dell'asta.