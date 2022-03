Catania, asta deserta per assegnare il titolo sportivo: speranze nulle per il club?

L'asta per acquistare il Catania va deserta: nessuna proposta per acquistare il club etneo. Club verso il baratro?

Il Tribunale di Catania attraverso il portale online di aste telematiche, ha annunciato che il ramo d'azienda del Calcio Catania non è stato attribuito a nessun pretendente. "Bene non aggiudicato", è questo quanto si legge attraverso la nota ufficiale, come riporta il noto quotidiano "La Sicilia". Adesso ora si attende una comunicazione da parte del Tribunale che dovrà decidere se cessare l'attività del club etneo oppure concedere una proroga ulteriore per attendere ulteriori sviluppi, nel caso in cui ci fosse interesse da parte di eventuali acquirenti che vorranno partecipare. Di seguito il testo del comunicato stampa firmato dal Presidente del Tribunale di Catania, dottor Francesco Mannino.