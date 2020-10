Catania, Tacopina sull’acquisto del club etneo: “Stiamo lavorando, dobbiamo capire una cosa”

Joe Tacopina e l’offerta per l’acquisto del Catania.

Lo scorso 5 agosto l’imprenditore americano con origini italiane Joe Tacopina dichiarava del suo amore e del suo interessamento per il club etneo e per la città alle pendici dell’Etna. Passati alcuni mesi, le possibilità che l’ex patron del Venezia possa diventare il proprietario del Catania Calcio sembranno essere più concrete. Con alcune dichiarazioni lo ha confermato anche lo stesso Tacopina, pochi anni fa interessato all’acquisto del Palermo Calcio oggi nelle mani di Dario Mirri.

Catania, Tacopina: “Amo Venezia ma sono deluso. Gli etnei mi chiedono di restare. Torre del Grifo? Come il Real Madrid…”

Queste le dichiarazioni di Joe Tacopina, imprenditore italo-americano ed ex presidente del Venezia, in merito al possibile acquisto del Catania: “Non ho niente da dire, stiamo lavorando duramente. Domani il giorno giusto per l’offerta? Stiamo lavorando, ne saprete di più domani ma per ora stiamo solo lavorando. Ogni giorno, ogni minuto, anche stanotte. Non c’è deadline, stiamo solo cercando di capire come chiudere questo affare – spiega Tacopina così come riporta Tuttoc.com –. Ci sono tante cose da definire, ne sapremo di più domani“.

