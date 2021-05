Catania, senti Tacopina: “Per me non è finita. Vi dico come stanno le cose”

In casa Catania prosegue la ricerca di nuovi investitori, ma fin qui nessuna trattativa è entrata nel vivo.

“Se ci sono dei margini per la riapertura della trattativa con Joe Tacopina? Non lo escludo di certo. Quella che sta per cominciare sarà un’altra settimana intensa. Con Joe del resto non c’è stata mai alcuna rottura”. Lo ha dichiarato di recente il presidente della Sigi, Giovanni Ferraù. Parole che non sono certamente passate inosservate.

A chiarire ancora una volta la sua posizione è stato lo stesso Tacopina: il noto avvocato e manager newyorkese, intervistato ai microfoni de “La Sicilia”, è tornato a parlare della trattativa relativa all’acquisto del Calcio Catania, che sembrava sfumata dopo aver versato 800 mila dollari.

Catania, il duro sfogo di Tacopina: “Offerta folle, siamo seri? Sono amareggiato, basta col calcio”

“Per me non è affatto finita. Io sto ancora aspettando i documenti e cioè la certificazione sulla riduzione del debito come ho detto fino a qualche ora fa ai vertici della Sigi. Vorrei una volta per tutte sgomberare il campo dagli equivoci: io aspetto da febbraio ma il tempo stringe e non posso essere più molto ottimista. Non mi sono comunque arreso e ribadisco che al Catania ci tengo e posso dimostrarlo in qualunque momento carte alla mano ed è puro inutile ripetere le stesse cose. Io a questa società ho dato pure un contributo economico”, sono state le sue parole.