Catania, il duro sfogo di Tacopina: “Offerta folle, siamo seri? Sono amareggiato, basta col calcio”

“3 milioni per il 51% del Catania? Una vera offerta folle”.

Parola di Joe Tacopina. Il noto avvocato e manager newyorkese, intervistato ai Itasportpress, è tornato a parlare della trattativa sfumata relativa all’acquisto del Calcio Catania dopo aver messo 800 mila dollari. “Ogni vecchio debito che sarebbe venuto alla luce dopo la firma l’avrei dovuto pagare io con i miei soldi. Siamo seri? I soldi versati? Un gesto d’amore e anche un preciso messaggio alla piazza che io avevo intenzioni serie e non sono venuto a Catania per farmi una passeggiata”, sono state le sue parole.

“Con i soldi spesi per i tanti viaggi, avrei potuto vivere in un lussuoso hotel per anni e farmi una mega vacanza, ma io a Catania sono andato non per passeggiare a Torre del Grifo, ma per prendermi il club e l’ho dimostrato con fatti concreti. Soldi, money e ancora money. Chi ha detto che volevo ingannare la piazza, ha affermato una bugia grande come i grattacieli di New York. Sono amareggiato tant’è che non ho intenzione di ripartire con il calcio”, ha proseguito l’ex patron del Venezia.

“Non ho nessuna trattativa in corso per prendere un altro club italiano o estero e non ci ho pensato minimamente dopo questa forte delusione. Ho mandato anche un video con la maglia rossazzurra a Natale per i tifosi, ma credete davvero che stavo scherzando con il sentimento della gente? Io mi sono innamorato del Catania e della passione immensa dei suoi tifosi per la maglia, che ho apprezzato la prima volta guardando un video. Questa è l’unica verità per cui mi sono avvinato al Catania. Il business ci sta visto che sono anche un imprenditore che si prende dei rischi in un momento in cui calcio è in crisi dalla Serie A alla C, ma quella di Catania era un’avventura di cuore e non solamente un investimento economico”, ha concluso.