Catania, senti Rapisarda: “Non possiamo giocare così. Non ho intenzione di andare”

“Siamo mancati sotto tanti punti di vista, nel primo tempo troppo lenti e impacciati, abbiamo sbagliato tantissimo dal punto di vista tecnico. Non è giusto fare prove del genere, dobbiamo avere un cambio di rotta immediato, non possiamo giocare così per la società e i tifosi. Dobbiamo farci un esame di coscienza, stiamo facendo male e purtroppo lo sappiamo. Siamo tutti giocatori importanti ma dobbiamo dimostrarlo con i fatti. Abbiamo preso due gol in maniera veramente inaccettabile, abbiamo fatto tutti errori individuali gravi“. Sul suo futuro in Sicilia nessun dubbio: “Non ho alcuna intenzione di lasciare Catania, sto facendo un percorso, voglio raggiungere gli obiettivi insieme a questa società, nella mia città.“