Catania, Russotto: “Create diverse occasioni, solo sfortuna. Abbiamo risposto bene”

Le parole del centravanti della compagine rossoazzurra in seguito alla sconfitta maturata nella sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C-Girone C contro la Paganese

Parola ad Andrea Russotto.

La sconfitta di misura subita dal Catania sul campo della Paganese non ha fatto di certo sorridere l'intero ambiente rossoazzuro. Nonostante la superiorità numerica e il gran numero di occasioni da gol create, la formazione di Francesco Baldini non è riuscita a portare a casa i tre punti sperati nei giorni precedenti il match. Un inizio di stagione anomalo per gli etnei, che nelle prime tre giornate del campionato di Serie C-Girone C hanno collezionato due sconfitte e un successo, nel secondo turno, contro la Fidelis Andria. Il centravanti del Catania ha analizzato, nel post match, la prestazione dei suoi, parlando anche degli impegni futuri che attendono sul campo i giocatori di Baldini. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Il rigore fallito è stato un episodio importante che avrebbe potuto cambiare la gara in positivo per noi, purtroppo le cose non sono andate come volevamo. Ripartiamo dalla buona prestazione. Abbiamo creato anche diverse occasioni da gol, siamo stati puniti forse sull’unica situazione concessa. Non credo che la Paganese abbia fatto molto più di noi, ma purtroppo torniamo a casa senza punti. Analizzeremo la partita già da lunedì cercando di capire cosa non ha funzionato. Loro hanno segnato, noi no. Questa è stata la differenza. Sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà ma penso che la squadra abbia risposto bene. Prendiamo di buono la prestazione e la crescita della squadra, ripartiamo dalla prossima gara. Catanzaro e Bari adesso? Banchi di prova molto importanti. E’ meglio che mercoledì ci ritroviamo di nuovo in campo. Ci serviranno due prestazioni all’altezza contro due grandi squadre. Sono appuntamenti da preparare al meglio”.