Catania, Raffaele: “Non eravamo fenomeni prima, non siamo brocchi ora”. Lunedì la sfida contro il Bari

Uno a tre. E’ questo il risultato finale maturato ieri sera a Lentini.

Una vittoria, quella conquistata dalla Ternana di Cristiano Lucarelli contro il Catania, centrata grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Partipilo e nella ripresa da Raičević e Defendi. A nulla, dunque, è servito il gol messo a segno da Maldonado al minuto 35 del secondo tempo. Intervistato ai microfoni della stampa al termine della sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C – Girone C, il tecnico del Catania Giuseppe Raffaele ha analizzato la prestazione offerta dai suoi uomini, che lunedì sera affronteranno il Bari al “San Nicola”.

“Gli avversari erano più freschi, noi eravamo reduci dal viaggio di ritorno impossibile dopo il successo a Francavilla, in Puglia. Abbiamo giocato alla pari il primo tempo, sfiorando il gol in un paio di occasioni, poi dopo il secondo gol hanno chiuso il match. Ma abbiamo lottato fino all’ultimo, prova ne è il gol di Maldonado su punizione sul 3-0. Emmausso e Piccolo, che non era in distinta, sono arrivati da poco, Sarao si sta battendo per la squadra, ma miglioreremo giorno dopo giorno. Quando avevamo vinto tre gare di fila non eravamo fenomeni, non siamo brocchi adesso”, ha dichiarato l’allenatore ex Potenza dopo la prima sconfitta in campionato.

ORA IL BARI – “Ho appena recuperato Pinto in difesa, spero di avere anche Tonucci e vedremo se potrò avere Piccolo. Continueremo a lavorare senza perdere ottimismo e mentalità.

Non sarà una sconfitta a minare il nostro cammino. Analizzeremo gli errori, certo, ma ripartiremo sereni come lo eravamo prima di questo match. Dopo gare disputate in silenzio, il sostegno dei tifosi è arrivato forte e chiaro”, ha concluso Raffaele.