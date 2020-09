Catania, Raffaele dopo l’eliminazione in Coppa Italia: “Torniamo al lavoro, c’è molto da fare”

Esordio tutt’altro che fortunato per il Catania di Giuseppe Raffaele.

Ieri sera, fra le mura amiche dello Stadio “Massimino”, la compagine etnea ha affrontato il Notaresco in occasione della sfida valida per il primo turno di Coppa Italia. Una sconfitta a sorpresa, quella rimediata dai rossazzurri, maturata ai tempi supplementari per mano proprio della compagine abruzzese, che milita in Serie D. Il Catania era passato in vantaggio con un gran gol da fuori area messo a segno da Biondi al minuto 26, ma al 10′ della ripresa Speranza era riuscito a riportare il risultato in parità. Poi, al 9′ del primo tempo supplementare, Dos Santos, sugli sviluppi di un angolo, ha segnato di testa il gol della storica impresa.

“Era la prima vera partita dopo il ritiro, su un campo pesante – ha dichiarato il tecnico Raffaele al termine del match, come riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Ho dovuto costruire una difesa senza Dos Santos, Pinto, Silvestri. Ci sono elementi su cui lavorare molto, ma questo era messo in conto, altri spunti incoraggianti. Era importante cominciare in qualche modo e mettere minuti importanti in vista del campionato. Torniamo al lavoro con fiducia e razionalità”.