Coppa Italia, Catania-Notaresco 1-2 d.t.s: etnei fuori al primo turno, impresa degli abruzzesi

Inizia nel peggiore dei modi la stagione del Catania che cede 2-1 in casa al Notaresco e saluta anzitempo la Coppa Italia.

Gli etnei cadono a sorpresa nel primo turno della competizione per mano della compagine abruzzese, militante in Serie D, che riesce dunque nell’ardua impresa di eliminare i più quotati avversari. Partenza shock per gli uomini di Raffaele che dovranno fare i conti con la delusione dei tifosi che non si aspettavano un passo falso del genere.

I rossoblu si erano portati in vantaggio al 26′ del primo tempo con una rete sfilata da Biondi che trafigge il portiere avversario Shiba con un destro dal limite dell’area. Il pari degli ospiti lo mette a segno Speranza che, su azione da corner, insacca da posizione favorevole e rimette la gare in parità. La rete della vittoria porta la firma di Dos Santos che nel corso del primo tempo supplementare, precisamente al 98′, stacca di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo e regala il successo ai suoi.