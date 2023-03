Catania, Pelligra: “La Serie A non è un sogno ma un progetto. Ampliamo il Massimino”

Ross Pelligra , patron del Catania , festeggia la promozione in Serie C degli etnei rilasciando alcune dichiarazioni alle colonne della Gazzetta dallo Sport. Appena completato il primo "step" del progetto della proprietà italo-australiana, lo sguardo del presidente rossazzurro è già rivolto verso obiettivi più ambiziosi:

“Voglio riportare il Catania in Serie A. Quello della Serie A non è un sogno, ma un progetto ben preciso. Vogliamo vincere anche l’anno venturo, programmare anche l’attività giovanile portando i ragazzini della città sui nostri campi. Ne vogliamo costruire otto o dieci in un centro sportivo che sia a ridosso del centro storico. E amplieremo la capienza del Massimino, nessuno deve restare fuori. Tutti sono invitati a partecipare alla festa”.