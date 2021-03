Catania-Palermo, Russotto: “Li abbiamo messi in difficoltà, è mancato il gol. Ko duro da digerire”

Parola a Andrea Russotto.

Diversi sono stati i temi trattati dal jolly offensivo del Catania, protagonista di un’azione a tu per tu con Pelagotti all’inizio del secondo tempo: un turo che si è infranto sul palo. “Commentare questa partita è difficile. Non siamo riusciti a vincerla nonostante le occasioni che abbiamo avuto, specialmente io. Sono andato a botta sicura ma purtroppo ho colpito il palo. È andata così ed è dura digerire una sconfitta del genere in una partita del genere. Siamo abbattuti e dispiaciuti, ma parlarne diventa inutile”, ha dichiarato Russotto al termine della sfida contro il Palermo, andata in scena mercoledì sera allo Stadio “Angelo Massimino”.

Catania-Palermo 0-1: il derby è rosanero! Santana firma una perla e scrive la storia, esordio da sogno per Filippi

“Cosa è mancato al Catania? Il gol: quando crei e non segni va così. Loro hanno avuto un’occasione soltanto e l’hanno buttata dentro. Noi ne abbiamo avute diversa ma non ci siamo riusciti per sfortuna o per non bravura che sia. La prestazione c’è stata, li abbiamo messi in difficoltà, ma è una partita amara e difficile da digerire. Sapevamo quanto fosse importante e quanto i tifosi ci tenessero, l’abbiamo visto quando siamo arrivati allo stadio. Sarà dura digerirla: facciamo fatica noi, immaginiamo loro. Domenica ci sarà un’altra partita e dobbiamo pensare a quella. È inutile far finta di pensare soltanto alla partita che verrà senza pensare a quello che è successo perché è impossibile. Siamo chiamati, tuttavia, al disputare una partita importante in cui dovremo conquistare i 3 punti per ripartire”, ha concluso.

