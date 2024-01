Catania, Lucarelli: “Voglio vincere sempre. La mia sul mercato, Peralta-Chiricò…”

“Ultima sfida? Abbiamo preso tre gol su palle perse in maniera elementare. Se aiuti una squadra già forte come il Crotone, vuol dire che il Crotone è più squadra di noi. Loro sono stati più bravi sul piano degli episodi. Se il primo tempo si fosse chiuso 0-0 nel secondo tempo con loro più aperti forse sarebbe finita diversamente. Io sono uno che vuole sempre vincere, ma se ripetiamo la media punti fatta finora si arriverebbe a 70 punti. Ci sono stati miglioramenti, ma l’unico momento delicato è questo perché mentre mettiamo dentro calciatori dobbiamo cercare di trovare la quadra il prima possibile. Per il resto non sono preoccupato e sono fiducioso, anche se questa media punti non basta. Sicuramente qualche calciatore negli anni può avere avuto problemi a esibirsi in questo stadio. Se è così va sostituito. Non possiamo chiedere ai tifosi di stare a casa per non mettere pressioni. I nuovi profili portano entusiasmo e sono giocatori sui quali puntiamo per costruire qualcosa. Per quello che offre il mercato di gennaio sono i migliori profili che siamo riusciti a far muovere. Peralta è anche un doppione di Chiricò, ma può fare anche il trequartista e mezzala offensiva. Noi lo abbiamo preso per metterlo all’interno di una coppia per vedere il lavoro durante la settimana. Questa è la filosofia che ci accompagnerà. Ci saranno coppie di giocatori che durante la settimana devono dimostrare chi dei due dà più garanzie. C’è un avversario dall’altra parte che va preso in considerazione, anche a seconda dei campi in cui si giocherà. Stiamo cercando di dotare questa squadra di tante frecce nel proprio arco. A me non piace perdere, non perché sono nato vincente ma perché so quanto fa male la sconfitta. Vorrei una squadra che può anche perdere. Forse col Crotone ai playoff sarà diverso, ma non reagire alle difficoltà non lo concepisco. Il primo tempo è stato equilibrato e se finiva 0-0 nessuno si offendeva. Nel secondo tempo siamo partiti molto bene, però è chiaro che se si perde palla agevoli la vittoria degli altri”.