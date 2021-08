Catania, l’agente di Sarao: “Grazie alla società, Manuel aveva esigenze precise”

Le dichiarazioni di Giovanni Tateo, agente di Manuel Sarao intervenuto rispetto all'addio del calciatore al Catania dopo appena una stagione

Queste le parole di Giovanni Tateo , procuratore di Manuel Sarao che ha voluto spendere parole di stima e lode al Catania per la gestione della trattativa che ha portato all'addio del classe '89 al club etneo. Agente tra gli altri anche di Pietro Cianci , Tateo è stato al centro delle ultime ore del calciomercato di Serie C proprio per l'affare che, in queste ultime ore, ha portato l'attaccante a vestire la maglia del Gubbio . Tra le motivazioni che avrebbero fatto da traino per la concretizzazione del trasferimento, ci sarebbe stata l'esigenza del 31enne di avvicinarsi a al nord dell'Italia e lasciare Catania dove sembrerebbe che la famiglia del calciatore non si sia trovata a proprio agio.

Intervistato ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com, l'agente del giocatore ha rilasciato parole importanti proprio in merito al mancato rinnovo in rossoblu di Sarao e alla trattativa, con il club etneo, che ha portato le due parti a prendere strade diverse per il prossimo futuro. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: “Non è andato via per una questione societaria. Il ragazzo aveva bisogno di avvicinarsi a casa perchè con la famiglia era diventato un pò scomodo stare in Sicilia. Il Direttore è stato anche molto disponibile, ha provato a fare di tutto per trattenerlo, offrendogli un altro anno di contratto. Ringraziamo la società per essere venuta incontro alle esigenze del ragazzo. Abbiamo sposato il progetto Gubbio, anche il Lecco e la Juve Stabia ci avevano provato”.