Catania, Izco: “Il ritorno in C un primo passo. Doppio salto? Niente è impossibile”

"Catania meritava questa promozione dopo tutto quello che ha sofferto la città, quello che hanno sofferto i tifosi, quello che abbiamo sofferto anche noi che facevamo parte del club, perché finire in quel modo è stato davvero brutto. Ma quando si riparte in un certo modo, con una società seria, si vedono subito i frutti. Il ritorno in Serie C è solo un primo passo per tornare davvero dove la squadra merita. Si dice spesso che i giocatori e i dirigenti passano, ma non è sempre così, perché io Catania e il Catania li ho sempre avuti nel cuore, per me è casa, vivo ancora qua. La delusione non è mai passata, fa molto male e per me è ancora dolorosa".