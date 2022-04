Catania, in mattinata la decisione del Tribunale: Mancini e i 35mila euro mancanti

Ore calde per il futuro del Catania, appeso tra la decisione definitiva del Tribunale e della Serie C e le ultime mosse di Mancini

Mattinata decisiva per il futuro del Catania. Sull'orlo del baratro il club rossoazzurro, che attende la decisione ufficiale da parte del Tribunale relativamente ad un'eventuale proroga dell'esercizio provvisorio, anche se la questione sembra ormai essere particolarmente chiara e decisa. Per disputare la prossima partita contro il Latina servirebbero 35mila euro, a fronte dei 375mila che dovrebbero essere depositati per l'acquisto della società da parte di Benedetto Mancini.