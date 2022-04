Catania, Mancini risponde al Tribunale: “Lunedì il rogito, comunicazione illegittima”

L'imprenditore romano è subito intervenuto per fare luce sulla comunicazione del Tribunale ai curatori fallimentari, dando anche la sua personale risposta all'esclusione dal campionato di Serie C decretata dalla Federazione

Non si fa attendere la risposta di Benedetto Mancini relativa al caos intorno al Catania. Forti le dichiarazioni rilasciate dall'imprenditore romano stato molto vicino in queste ultime settimane a risollevare le sorti del club etneo, con la deadline del rogito fissata allo scorso lunedì che, tuttavia non è stata rispettata dallo stesso per il pagamento dei 375mila euro. Circa questa cifra iniziale, era arrivata - seppur tardivamente - la risposta economica dello stesso Mancini, con l'imprenditore che il giorno seguente alla firma del rogito, per il quale non si è presentato, ha depositato la somma complessiva di 200mila euro, dando speranze al futuro del club e ai suoi tifosi.

Continui ritardi e mancate rassicurazioni hanno tuttavia mandato in fumo la trattativa, con il Tribunale che ha dichiarato chiusa la questione e laLega di Serie C che ha escluso virtualmente il Catania dal campionato in corso. A seguito di questi avvenimenti, è intervenuto lo stesso Mancini, con parole molto dure e significative all'indirizzo del Tribunale di Catania e di quella che, a detta sua, sarebbe stata una comunicazione piuttosto tardiva del da farsi. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Sono stato informato nella tarda serata di venerdì, escludendo i giorni non lavorativi con un preavviso di sole 12 ore. Il mio legale si è recato dal notaio il giorno successivo, confermando la volontà di procedere e stipulare l’atto versando la quota stabilita di 200.000 euro in aggiunta alla caparra di 125.000 euro. Il notaio ha immediatamente informato via Pec sia i Curatori sia la mia assistita circa il deposito integrativo e la mia volontà di procedere. Non avendo ricevuto nessuna risposta dalla Pec inviata il 7/04/2022, la mia assistita ha chiesto un incontro. In data odierna è invece pervenuta la nota del Collegio dei curatori ove si rappresenta che sarebbe intervenuta la decadenza per la mancata presentazione del 4/04/2022″.

Ancora Mancini, che ha chiosato confermando la sua volontà nel procedere all'acquisto delle quote societarie: "“La mia assistita lunedì 11.4.2022 si recherà dal Notaio Grasso per procedere alla stipula del rogito, portando con se l’ulteriore importo di EU 175.000,00 mancante. In caso di assenza dei Curatori il predetto importo di EU 175.000,00 rimarrà comunque depositato in forma di deposito fiduciario, come già avvenuto per l’importo di EU 200.000,00″.