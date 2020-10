Catania, il tecnico Raffaele: “Ternana e Bari? Chi arriva secondo avrà fallito. La classifica…”

“Se avessero spostato la gara di un giorno, sarebbe stato ben accetto, ma non cerco alibi”.

Parola di Giuseppe Raffaele. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Catania, intervistato ai microfoni de ‘La Sicilia’: dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata contro la Virtus Francavilla grazie alla rete messa a segno da Manuel Sarao al minuto 44, alla prossima sfida contro la Ternana. Il match in programma mercoledì sera a Lentini non sarà posticipata a giovedì come aveva richiesto il direttore dell’area sportiva, Maurizio Pellegrino.

“Come riuscirò a far recuperare la fatica ai miei? Quando si vince, ci si stanca di meno. Abbiamo vinto tre gare di fila, ci prepariamo alla sfida con gli umbri senza bisogno di caricare eccessivamente un match che si presenta da solo. Giusta la definizione di squadra operaia, perché il sacrificio e la corsa ci hanno permesso di vincere. Ma c’è pure dell’altro. Questa squadra ha anche qualità. E strada facendo spero anche di proporre un calcio in qualche modo piacevole. Attendo di recuperare chi è fuori e chi s’è appena inserito nel gruppo. Alludo a Pinto, Dall’Oglio, Piccolo, Emmausso, allo stesso Maldonado. E aspettiamo fiduciosi il ritorno di Reginaldo”, sono state le sue parole.

IL MATCH – “Cosa cambierei? I primi venti minuti contro il Francavilla. Sapevamo che si trattava di una squadra molto bene organizzata al di là della classifica. Ma siamo rimasti bassi per troppo tempo. La corsa degli esterni, il sacrificio di giocatori come Biondi ci hanno consentito di cambiare marcia. Merito di tutti. Sono contento per Sarao, ma dobbiamo fare meglio. Ancora ci sono particolari da perfezionare. Inserimenti, tiri in porta, occasioni da sfruttare. Ci stiamo lavorando. Il fatto è che questa squadra ha saltato le amichevoli estive e stiamo cercando di raggiungere la forma ideale direttamente in campionato”.

PENALIZZAZIONE E CLASSIFICA – “La penalizzazione incide? Sempre e comunque. Siamo stati bravi a cancellarla subito. Ed è un segnale. Il Catania oggi, senza penalità, sarebbe primo in classifica? E avremmo letto la classifica al contrario. Spero che vengano restituiti alla società i punti che sono stati sottratti. Ho un gruppo che lavora con serietà, un organico che mi segue e che può migliorare. Quando ci si allena con collaborazione e stimoli si può e si deve lottare contro chiunque alla pari. Lo dico con estrema umiltà”.

TERNANA E BARI – “Loro hanno giocato prima, non hanno affrontato la trasferta in bus. Ma sa cosa le dico? Non ci sono scuse, giocheremo per mettere in difficoltà un avversario fortissimo. Il più forte? Ternana e Bari sono costruite per vincere. Chi dovesse arrivare secondo avrà fallito l’obiettivo stagionale. Si tratta di organici completi, di valore, si tratta di piazze importanti”, ha concluso Raffaele.