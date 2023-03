Catania, esodo di tifosi etnei a Caltanissetta: match col Canicattì vale la Serie C

A catania si respira aria di festa. Rossazzurri ad un passo dal ritorno in Serie C

Sale l'attesa a Catania per la gara in programma domenica 19 marzo alle ore 15:00 contro il Canicattì. Il match del Girone I di Serie D, che dovrebbe sancire l'aritmetica promozione della squadra rossazzurra in Serie C, si disputerà allo Stadio "Marco Tomaselli" di Caltanissetta (LEGGI QUI)

I tagliandi per i tifosi rossazzurri sono andate a ruba e si preannuncia un esodo maggiore rispetto a quello storico della stagione dilettantistica 1994-1996. Quasi 28 anni fa la sfida che diede la certezza matematica del ritorno degli etnei nell'allora Serie C2. La gara in questione era Gangi-Catania, terminata 0-3 con i gol promozione siglati da Drago, Mosca e Ardizzone. In quel caso l'invasione dei tifosi etnei fu piuttosto massiccia e arrivò a toccare le oltre 2.500 presenze di sostenitori provenienti dal capoluogo etneo. L'onda rossazzurra nell'impianto sportivo di contrada "Pian del Lago" sarebbe potuta essere maggiore se la tribuna B dello stadio nisseno non fosse stata interessata dai lavori di ristrutturazione.

Non è da escludere che a Caltanissetta molti supporters siano presenti anche senza il biglietto, anche solo per respirare da vicino il profumo della possibile festa promozione. La capienza consentita per i tifosi del Catania è di solamente 3.728 posti, divisi tra la tribuna coperta e curva A. Ai sostenitori della squadra agrigentina saranno invece riservati solamente 942 biglietti.