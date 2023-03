Catania, Ferraro vede la C: a Caltanissetta con il Canicattì per la festa promozione

Il Catania è vicino a tornare, dunque, tra i professionisti dopo la mancata fine del campionato di Serie C dell'anno scorso ed il conseguente fallimento. La formazione di Giovanni Ferraro ha totalizzato ben 72 punti nelle 27 giornate disputate in Serie D. La festa promozione in Lega Pro potrebbe già arrivare la prossima domenica, una volta terminato il match tra Canicattì e Catania che sancirebbe la matematica vittoria del girone I dei rossazzurri. Il match tra le due formazioni dilettantistiche sarà disputato al comunale “Tomaselli” di Caltanissetta. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale: