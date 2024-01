Catania, è ufficiale: Tello lascia il Benevento e firma con gli etnei. I dettagli

"Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Benevento Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrés Felipe Tello Muñoz, nato a Medellín, in Colombia, il 6 settembre 1996. Dal 2018 alla stagione in corso, prima in Serie C della sua carriera, il centrocampista ha sommato con la società campana 156 gare impreziosite da 19 gol e 11 assist, conquistando nel 2020 la sua seconda promozione in A dopo quella ottenuta con il Cagliari nel 2016. Archiviate le esperienze in ambito professionistico in patria e la partecipazione alla Viareggio Cup con l'Envigado, Tello ha completato la formazione calcistica nella Juventus, abbinando al percorso in Primavera proficue parentesi da aggregato in prima squadra; tra queste, la convocazione in vista della finale valevole per l'assegnazione della Supercoppa italiana nel 2015, vinta dai bianconeri."