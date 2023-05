Catania, Bianco rifiuta la panchina degli etnei: l’ex Juventus aspetta il Modena

Il Catania dopo la promozione in Lega Pro sta cercando un profilo più idoneo alla categoria professionista per quanto concerne la panchina. In vista di un probabile addio di Ferraro , la società del patron Pelligra avrebbe deciso di offrire la possibilità di guidare la squadra siciliana a Paolo Bianco .

L'ex collaboratore di Massimiliano Allegri alla Juventus è pronto a tornare a capo di una guida tecnica. Le sue uniche esperienze in queste vesti sono quelle con Sicula Leonzio e Siracusa tra il 2017 ed il 2019. Attenzione però alle scelte del mister pugliese, intenzionato ad accettare il corteggiamento del Modena in Serie B, fresco di separazione con Tesser, piuttosto che tornare ad allenare in Serie C con il club etneo. Questo quanto riportato da nicoloschira.com.