Catania-Bari, Tacopina: “Peccato per il pari, ma niente critiche. Closing? Sono fiducioso, la data…”

Joe Tacopina è sbarcato in quel di Catania.

Nella giornata di ieri, il noto avvocato italo-americano ha assistito al match contro il Bari, andato in scena allo Stadio “Angelo Massimino”. Nei minuti finali della sfida valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la compagine pugliese ha rischiato di perdere, ma Frattali ha respinto il penalty calciato da Dall’Oglio e concesso a causa della trattenuta di Perrotta ai danni di un avversario. Intanto, nelle prossime settimane, sono attese ulteriori novità in merito alla trattativa per il passaggio di proprietà. Intervistato ai microfoni di Itasportpress.it, Tacopina è tornato a parlare del closing e della possibile data.

“Non so dirvi quale sarà il giorno in cui sarò il nuovo presidente del club etneo, ma posso dire che ce la faremo a chiudere questa operazione con la Sigi anche se non entro il 25 febbraio. La Sigi sta lavorando per il buon esito dell’operazione, noi siamo pronti a mettere nero su bianco. Attendiamo fiduciosi. Il pareggio ottenuto contro il Bari? Nessuna critica alla squadra. Se fosse stato trasformato il rigore oggi tutti farebbero altri discorsi. Peccato il calcio è anche fatto di episodi”, sono state le sue parole.