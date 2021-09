Catania, Baldini sfida la Paganese: “Sarà difficile, ho alcuni dubbi”

Le parole del tecnico della compagine etnea

⚽️

Parola a Francesco Baldini.

Il tecnico del Catania è stato protagonista della canonica conferenza stampa alla vigilia del match di Serie C contro la Paganese. Nel presentare la terza sfida del campionato dei rossazzurri, l'allenatore toscano ha messo in luce le insidie che questo incontro potrebbe riservare al Catania, delineando le gerarchie interne al suo organico e alla tabella degli indisponibili. Dopo la vittoria per 2-0 contro la Fidelis Andria, i siciliani cercano il secondo successo consecutivo che potrebbe proiettarli a 6 punti nella classifica del Girone C, di fronte a duna Paganese che, attualmente, è ancora alla ricerca della prima gloria in Lega Pro. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Baldini.

"Il Catania si è allenato bene, preparando a rimediare alle possibili insidie di un avversario che in settimana ha cambiato molto. Il ritorno di Grassadonia, che conosce bene la piazza campana, non ci darà punti di riferimento rispetto alle prime due gare degli avversari. Si tratta di un tecnico molto preparato. In più è stato tesserato il centrocampista Firenze, un jolly che ho allenato a Sestri e fu protagonista della vittoria ai play off nazionali di Serie D. Un giocatore di categorie superiori che però non gioca da tanto e non so se sarà titolare".

"Per esempio Piccolo è a disposizione ha recuperato ma devo decidere se fargli accumulare minuti preziosi in Coppa o se schierarlo prima. Russini è reduce da un acciacco, ma è rientrato in gruppo ed è tra i disponibili. Ho possibilità di scegliere, tenendo conto della presenza di un jolly come Biondi che può agire da laterale di centrocampo e nel terzetto d’attacco. Ho parlato col giocatore, è a disposizione per qualsiasi soluzione tattica".

"Sala o Stancampiano tra i pali? I portieri lo ho voluti qui, in gruppo, perché hanno caratteristiche che combaciano con le idee di calcio che proponiamo. Stancampiano sta giocando bene e per ora non è in discussione. Ha vissuto una carriera importante, avrebbe dovuto ottenere di più e sta cercando di saldare il conto con la sfortuna. So il valore dell’uomo e dell’atleta. Sala giocherà in Coppa Italia nell’impegno infrasettimanale contro il Catanzaro perché è altrettanto importante. Avrebbe dovuto esordire a Vibo, ma non era stato ancora tesserato ed è stato lanciato con profitto il giovane Borriello che ha fatto bene".

"Quasi certamente comincerà la gara Sipos che ha dato una bella risposta in fase realizzativa e, anche nei dialoghi con i compagni – prosegue Baldini - ma nello stesso ruolo Moro si è dato da fare in settimana e io li ho alternati nel ruolo di presunto titolare quando ho provato gli schemi di gioco con i centravanti in campo a ripetere movimenti con e senza pallone. Insomma, datemi la facoltà di decidere nottetempo. Piccolo è a disposizione, quindi è convocato, perfettamente recuperato, magari sarà importante adesso o anche contro il Catanzaro perché in Coppa potrà mettere nelle gambe minuti di gioco fondamentali per l’immediato futuro, visto che domenica prossima arriverà il Bari al Massimino".