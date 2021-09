Catania, Baldini: “Gira tutto storto. Non vedo l’ora di giocarcela con il Bari”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Catania al termine della sfida di Coppa Italia Serie C contro il Catanzaro

"È un periodo che va così, però ci manca veramente poco, un centimetro per la soddisfazione che si meritano questi ragazzi". Lo ha detto Francesco Baldini. Intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Catanzaro, valevole per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, il tecnico del Catania ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine etnea.

"Stanno lavorando bene, abbiamo fatto giocare 2001 come Cataldi, Greco e Moro, Zanchi non lo faceva da un po’, Albertini non so da quanto, Ropolo non disputava una partita da 6 mesi, stiamo cercando di metterli in condizione tutti perché abbiamo bisogno di tutti. Quello che apprezzo è il carattere, la personalità che ha avuto questa squadra su un campo difficilissimo e contro un avversario fortissimo anche con le riserve. Mi dispiace non averli visti esultare e festeggiare, perché nelle ultime 2 gare i miei avrebbero meritato qualcosa di diverso", le sue parole.

"Sala? L’abbiamo scelto insieme a Stancampiano col direttore Pellegrino perché hanno determinate caratteristiche, sanno giocare con i piedi e a noi piace impostare da dietro. Lui e il compagno hanno bisogno di lavorare, perché Stancampiano è arrivato da 2 annate complicatissime con società poi fallite, Sala ha avuto problemi. Piccolo? Non ha fatto male, ma non è ancora ai suoi livelli come non lo è Calapai, per questo continuo a ripetere che manca un centimetro: per colpa del Covid non abbiamo fatto neanche un’amichevole, abbiamo giocato poco, serve pazienza per trovare la condizione generale. E non vedo l’ora arrivi domenica", ha concluso Baldini.

Domenica 19 settembre andrà in scena la sfida tra Catania e Bari, in programma alle ore 14:30 allo Stadio "Angelo Massimino".