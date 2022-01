Caos Catania, il Tribunale dispone la proroga dei pagamenti fino al 5 gennaio

Il Tribunale di Catania ha prolungato di altri due giorni la scadenza dei pagamenti da parte della Sigi

Il Calcio Catania è stato dichiarato fallito dal Tribunale etneo lo scorso 22 dicembre ma le sofferenze per i tifosi rossazzurri non sono ancora terminate poiché la società deve cercare di adempiere agli impegni per usufruire dell'esercizio provvisorio e chiudere regolarmente la stagione agonistica.