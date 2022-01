Catania, esclusione sempre più vicina: le ultime. Per Moro sfida Sassuolo-Torino

Sono ore di attesa in casa Catania: la Sigi ha raccolto meno della metà dei 600 mila euro necessari per proseguire la stagione

Mediagol (nc) ⚽️

Sono ore di attesa in casa Catania. "Il Catania avanti verso il baratro. Esclusione sempre più vicina". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Oggi il verdetto. Nella giornata di ieri, infatti, è scaduto il termine per raccogliere i 600 mila euro per farsi autorizzare una proroga sull'esercizio provvisorio per la prosecuzione del campionato dopo il fallimento.

Una cifra che la Sigi avrebbe dovuto versare entro ieri, come richiesto dal giudice fallimentare. Ma che non è riuscita a raccogliere, versando meno della metà. "Fino a ieri sera nessuna indiscrezione è pervenuta dal Palazzo di giustizia, ma oggi potrebbe essere la giornata decisiva perché potrebbe determinare l’esclusione della formazione rossazzurra dal campionato di Serie C", si legge.

Intanto, Baldini ha deciso di sospendere gli allenamenti dopo le sei positività al Covid-19 riscontrate all'interno del gruppo-squadra. "Tornando all’aspetto sportivo alcuni atleti potrebbero cambiare maglia già nelle prossime ore", prosegue il noto quotidiano. L’esterno offensivo Tommaso Ceccarelli è ad un passo dall'Avellino, mentre Andrea Russotto è finito del mirino della Turris. Offerte anche per il difensore esterno Alessandro Albertini, con Potenza e Catanzaro interessate ad ingaggiarlo.

Inoltre, con il Catania a rischio cancellazione, è scattata in anticipo la corsa per comprare Luca Moro, di proprietà del Padova. Secondo quanto riportato da "Tuttosport", il giovane attaccante classe 2001 è in cima alla lista dei desideri del Sassuolo, in vantaggio su tutte. "Ma attenzione a un inserimento di questi giorni, oltre a quelli già abbozzati da Parma e Juventus (però l'ipotesi di giocare nell’Under 23 bianconera non stuzzica il ragazzo): quello del Toro", scrive il quotidiano sportivo con sede a Torino. Seguiranno aggiornamenti...