Avellino-Catania, Baldini: “Grande vittoria, Sipos top. Playoff? Sarebbe incredibile”

Le dichiarazioni di Francesco Baldini, tecnico del Catania, al termine della gara vinta dai rossoazzurri contro l'Avellino

Il Catania torna a vincere dopo la sconfitta pesante contro il Foggia del turno precedente. La compagine etnea espugna il "Partenio-Lombardi" e supera l'Avellino per 1-0, marcatore Sipos nella ripresa nonostante l'inferiorità numerica maturata nel primo tempo. Rossoazzurri che riagganciano quindi la zona playoff, portandosi al decimo posto. Al termine del match, valido per il recupero della 29a giornata del girone C di Serie C, il tecnico dei siciliani Francesco Baldini, è intervenuto ai microfoni di Eleven Sport, di seguito le sue dichiarazioni: