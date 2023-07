Triestina, ecco Lescano: “Tesser? Con lui non ci ho pensato due volte. Mio obiettivo…”

Fancundo Lescano è un centravanti da quasi cento gol in carriera! L'ex bomber di VirtusEntella e Sicula Leonzio, nella scorsa stagione agonistica ha vestito la maglia del Pescara, con la quale ha totalizzato la bellezza di venti reti e sei assist in trentotto apparizioni ufficiali. Oggi per l'attaccante argentino c'è l'ambiziosa Triestina di Attilio Tesser in Serie C. Il classe 1996 ha sottoscritto con la società biancorossa un accordo per la stagione 2023/24 con obbligo di riscatto per ulteriori due stagioni. Queste le sue prime parole in vesti biancorosse ai microfoni de “Il Piccolo Triestina”: