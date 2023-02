SONDAGGIO CALCIOMERCATO: quale squadra si è rinforzata di più in Serie B?

É passata agli archivi la sessione di calciomercato invernale 2022/2023. Tanti i colpi di spessore che i dirigenti delle squadre di Serie B hanno chiuso in entrata per rinforzare i rispettivi organici in vista della seconda parte dell'ostico torneo cadetto. Quale ritieni sia la squadra che è riuscita a rafforzarsi maggiormente nel corso del mercato di gennaio? Rispondi al sondaggio di Mediagol.it