Shakhtar Donetsk, All-in su De Zerbi: intesa vicina tra il club ucraino e il tecnico del Sassuolo. I dettagli

In Ucraina si attende solo il “Sì”definitivo del tecnico neroverde.

Dopo un lungo corteggiamento iniziato lo scorso marzo, si avvicina l’accordo tra Roberto De Zerbi e lo Shakhtar Donetsk. Già in settimana potrebbero arrivare i primi annunci, mentre la squadra resta concentrata sulla prossima sfida contro il Parma, in programma al “Tardini” domenica alle ore 15.00, dopo il ko interno nella sfida del “Mapei Stadium” contro la Juventus.

Come riporta “Calciomercato.com”, il club ucraino è sicuro di poter strappare nelle prossime ore il sì del tecnico del Sassuolo: sul piatto un ricco contratto biennale da oltre 2 milioni di euro a stagione, più bonus. Il club ucraino, che da tempo è sulle tracce del tecnico di Brescia per sostituire il tecnico portoghese di Luis Castro, che chiuderà la sua avventura con lo Shakhtar come già ufficializzato dalla stessa società.

La possibilità di dimostrare il suo valore in Champions League e la garanzia di investimenti immediati su giocatori da lui richiesti avrebbero inciso sulla scelta e non è escluso che De Zerbi chieda agli ucraini di portare con sé qualche calciatore dal Sassuolo, come Filip Djuricic e Jeremie Boga. Per parlare di mercato ci sarà tempo, al momento il primo pensiero del tecnico lombardo è di concludere al meglio il lavoro intrapreso con il Sassuolo, per poi spiccare il volo con destinazione Shakhtar Donetsk.