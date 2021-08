Serie C, Padova in pole per Terranova: il difensore è stato accostato al Palermo

Il Padova Calcio sembrerebbe essere avanti nella trattativa per Emanuele Terranova: difensore esperto il cui cartellino appartiene alla Cremonese

Il Padova Calcio sembrerebbe aver premuto il piede sull'acceleratore per quanto concerne il futuro di Emanuele Terranova : esperto difensore classe 1987 natio di Mazara del Vallo. L'attuale calciatore della Cremonese si è formato calcisticamente nella Primavera del Palermo , venendo anche aggregato alla prima squadra rosanero diverse volte tra il 2005 ed il 2007, senza mai esordire in gare ufficiali.

Stando a quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, il centrale siciliano potrebbe accasarsi al Padova che nelle ultime ore sembrerebbe essere avanti rispetto ad altri club di C a cui farebbe comoda l'esperienza dell'ex giocatore di Sassuolo e Frosinone. Lo stesso Palermo di Dario Mirri avrebbe sondato il terreno per valutare la fattibilità dell'operazione dato che l'identikit di Terranova corrisponde perfettamente alle peculiarità che fanno al caso di Giacomo Filippi per coniare al meglio il consueto 3-4-2-1, declinabile in un 3-4-1-2, facendo leva sull'impostazione dal basso. Il club lombardo risulterebbe essere quello favorito per accaparrarsi le prestazioni tecnico-tattiche dell'ex Lecce ma non sono esclusi ribaltoni e capovolgimenti di fronte da qui alla fine del calciomercato.