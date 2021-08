Calciomercato Palermo, ultimo slot libero: sondaggio per Terranova. La situazione

Ultimo slot libero per il Palermo a sette giorni dalla chiusura della sessione estiva. Tutti gli esuberi sono in stand-by

Il reparto da completare resta la difesa. "L’identikit è già stato tracciato, ovvero quello di un centrale di esperienza capace di giocare palla con i piedi per favorire l’impostazione dal basso", si legge. Uno dei profili valutati dalla dirigenza rosanero sarebbe quello di Emanuele Terranova . Nato a Mazara del Vallo il 14 aprile 1987, Terranova è cresciuto nella Primavera del Palermo , aggregato alla prima squadra diverse volte tra il 2005 ed il 2007, senza mai esordire in gare ufficiali.

L'esperto centrale centrale della Cremonese, che lo scorso giugno ha rinnovato il contratto con il club lombardo, è finito nel mirino anche di altre società di Serie C. Tra queste, il Padova. Tuttavia, al momento, il Palermo avrebbe effettuato soltanto un sondaggio. Nessuna trattativa aperta, ad oggi. "D’altronde, non sarebbe lui la priorità nel ventaglio di ipotesi valutate da Castagnini", prosegue il noto quotidiano. Sul taccuino del direttore sportivo, infatti, vi sono anche altri nomi che vantano una certa esperienza sia in Serie B, sia in C. Seguiranno aggiornamenti...